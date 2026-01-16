Sergio Ramos explora la compra del Sevilla con respaldo de un fondo internacional

Sergio Ramos dio un nuevo paso en su intención de involucrarse en la adquisición del Sevilla, el club donde inició su trayectoria profesional. El jueves, el futbolista viajó a la capital andaluza para sostener encuentros con distintos accionistas de la institución, con el objetivo de dialogar sobre una posible operación de compra, de acuerdo con información revelada por diversas fuentes a ESPN.

El defensor, quien actualmente se encuentra sin equipo tras dejar Monterrey en diciembre pasado, ya había manifestado su interés por el club sevillista a finales del año anterior. En esta ocasión, acudió a las reuniones acompañado de su hermano René Ramos y del abogado Julio Senn, con el fin de avanzar en las conversaciones con directivos del conjunto hispalense.

Detalles de la negociación

Aunque Ramos encabeza las negociaciones, las fuentes consultadas señalaron que su participación dentro del proyecto sería como accionista minoritario. La mayor parte de los recursos económicos provendría de un fondo inversor de origen americano-mexicano, el cual estaría dispuesto a presentar una oferta que, según reportes de medios en España, superaría los 400 millones de euros. No obstante, ESPN no tuvo acceso a una cifra oficial.

El Sevilla atraviesa desde hace varios meses un proceso de venta y la propuesta impulsada por el grupo vinculado a Sergio Ramos no es la única que está sobre la mesa. Incluso, una fuente cercana al proceso indicó que actualmente no existe un alto nivel de optimismo respecto a que esta oferta resulte la elegida.

Antecedentes de Sergio Ramos

Ramos, quien cumplirá 40 años en marzo, se formó en las fuerzas básicas del Sevilla y debutó con el primer equipo en 2004. Permaneció en el club hasta agosto de 2005, cuando fue transferido al Real Madrid, antes de regresar años más tarde para una segunda etapa durante la temporada 2023/24.