Brasil se prepara para su debut en el Mundial 2026 contra Marruecos

Brasil no se dejará invadir en el debut mundialista por el miedo de enfrentar a los 'Leones' africanos, porque, según su director técnico, Carlo Ancelotti, podrían resultar unos gatos.

Sin reparar en que a la Selección de Marruecos se le conoce así, como los 'Leones del Atlas', Ancelotti respondió a cuestionamientos sobre si el miedo acompañará a la Verdeamarela al abrir la Copa del Mundo 2026 frente a un equipo que ha mostrado sus fortalezas.

"El miedo es un componente de la vida, pero tampoco puedes dejarte llevar por el miedo, porque puede pasar que estés pensando en encontrarte un león y te aparece un gato", respondió desde el Estadio de Nueva Jersey.

"Así es la vida, pero el miedo puede servir para que un equipo pueda jugar lo mejor posible, el miedo también es un mecanismo de defensa y te hace crecer".

Ancelotti destacó la preparación de Brasil para el encuentro que se realizará el 13 de junio en esta costa este de Estados Unidos.

"Este equipo de Brasil está bien preparado en ese sentido, puede enfrentar a los grandes rivales y se tendrá que ver a partir de mañana que inicia en la Copa del Mundo", expresó el estratega italiano.

El ex entrenador del Real Madrid aclaró que Brasil no solo es un equipo que sabe qué hacer con el balón en su poder, sino también jugar de la manera más aplicada cuando no lo tiene, y el ejemplo podría verse ante el combinado marroquí, al que también le gusta proponer.

Ancelotti comentó su alegría por su primer Mundial como director técnico, en este caso al frente del Pentacampeón del mundo; dijo que era una función que necesitaba en su carrera.

"Lo cierto es que me encuentro bien en esta posición. Después de todos los equipos que he dirigido y los torneos en los que he estado, ahora estoy muy feliz de representar a este país, de estar en una Copa del Mundo dirigiendo, es algo diferente", expresó.

"Voy a hacer todo lo necesario para llevar a esta Selección al éxito que necesita. Este equipo está con las condiciones de jugar contra cualquiera, contra los grandes equipos y tenemos la primera prueba contra Marruecos".

El estratega envió un mensaje de condolencias y fuerza a la familia del ex jugador brasileño Brito, campeón del mundo en México 1970, quien recién falleció.