Carlos Hermosillo: Pumas necesita inversión para recuperar su grandeza

La actualidad de Pumas los ha hecho perder el estatus de "grande", tal y como lo ve Carlos Hermosillo, histórico jugador de Cruz Azul, quien criticó a uno de sus compañeros por colocar a los universitarios como un club de magna importancia.

Dentro de los llamados "cuatro grandes" de la Liga MX, los auriazules son los que menos títulos tienen: América 16, Chivas 12, Cruz Azul 9 y Pumas 7 e incluso hay otros clubes que los superan como León y Tigres con 8 y Toluca con 12.

En la última emisión de "La Última Palabra" de Fox Sports, el exseleccionado mexicano dio su punto de vista sobre la actualidad de los auriazules y la razón por la que no los considera grandes. "He escuchado tantas tonterías, de ti (de Alex Blanco), '¿equipo grande?', '¿gigante?', sí es grande y gigante, sus instalaciones, CU. El equipo hace 15 años que no es campeón, hace 15 años que se acostumbró a hacer algo normalito; fue un equipo grande, generó muchos jugadores importantes para el fútbol, le dio muchos jugadores a la Selección Nacional, pero no puede vivir de eso".

Así como tundió al equipo del Pedregal, también dio la clave para que vuelvan a elevar su estatus y puedan estar compitiendo por títulos. "Para que sean grandes hoy, hay que invertirle y lo que menos tiene Pumas es dinero... lo que yo he visto, lo que sé, es que no tienen". La temporada que pasó fue un desastre, un desastre total de una gran institución, yo diría normalita.