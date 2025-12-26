Rayados de Monterrey refuerza su plantilla con Luca Orellano

Los Rayados de Monterrey están a punto de cerrar uno de los movimientos más relevantes de su mercado de fichajes. La directiva de La Pandilla avanzó de forma decisiva para reforzar su ofensiva con la incorporación del argentino Luca Orellano, luego de que el FC Cincinnati aceptara finalmente la oferta económica presentada por el club regiomontano.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el conjunto de la MLS dio luz verde a la propuesta tras rechazar dos intentos previos, los cuales no cumplían con las expectativas financieras del equipo estadounidense. Esta vez, el acuerdo entre instituciones quedó completamente sellado, dejando el fichaje a un paso de hacerse oficial.

La posible llegada del atacante de 25 años responde a una necesidad puntual del cuerpo técnico de Monterrey, que buscaba un jugador con desequilibrio, velocidad y capacidad para jugar por la banda izquierda. Orellano encaja en ese perfil y representa una apuesta clara por juventud y proyección, sin descuidar el impacto inmediato en la cancha.

El acuerdo entre Rayados y Cincinnati contempla una estructura pensada no solo en el presente, sino también en el futuro. La directiva albiazul busca fortalecer su plantel para los compromisos internacionales, al tiempo que protege el valor de mercado del futbolista ante una eventual venta.

La intención de Monterrey es clara: sumar talento que eleve el nivel competitivo del equipo y que se adapte a una institución acostumbrada a pelear campeonatos. El perfil técnico de Luca Orellano coincide con la filosofía del club, caracterizada por un fútbol ofensivo, protagonista y con amplitud por las bandas.

Su llegada permitiría al cuerpo técnico contar con una variante táctica importante, especialmente en partidos cerrados donde el desborde individual suele marcar diferencias en la Liga MX.

En estos momentos, la negociación se encuentra en la fase final, centrada en la redacción de las cláusulas contractuales personales del jugador. Los representantes de Orellano mantienen comunicación constante con la directiva de Monterrey, afinando los últimos detalles del contrato.

Desde el entorno del club no existe preocupación por una posible caída del fichaje, ya que el acuerdo entre clubes es total y firme. Una vez completados los trámites legales y superadas las pruebas médicas, el futbolista viajará a la Sultana del Norte para incorporarse de inmediato al equipo.

La expectativa entre la afición regia ha ido en aumento conforme se conocen más detalles de la operación. De concretarse, la llegada de Luca Orellano reafirmará el poderío económico y deportivo de Rayados, que sigue apostando por fichajes de jerarquía para consolidarse como uno de los clubes más fuertes del continente.

Cierre inminente del fichaje

Todo indica que solo restan horas decisivas para que Monterrey anuncie oficialmente a su nuevo refuerzo y dé inicio a una nueva etapa ofensiva en su proyecto deportivo.