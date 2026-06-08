Carlos Villarreal inaugura el Campeonato Nacional de Béisbol U-11 en Coahuila

Con una colorida ceremonia en el campo principal de la Unidad Deportiva, ayer se inauguró oficialmente el Campeonato Nacional de Béisbol U-11 avalado por la FEMEB.

El evento de apertura inició con la presentación de los equipos participantes, figurando las selecciones de Tamaulipas, Laguna Regional, Coahuila Saltillo, Durango y Sonora Nacozari, dentro del Grupo 'A'; también desfilaron Sonora Navojoa, Sonora Cucapah, Laguna Sertoma, Nuevo León, así como los anfitriones Coahuila Ribereña y Coahuila Furiazul, dentro del Grupo 'B'.

Así mismo, como invitados de honor se hicieron presentes el alcalde Carlos Villarreal Pérez; Daniel Morales, director de Deportes; Candelario Pérez y Manuel Cantú, dirigentes de las ligas locales de béisbol, además de Dolores Suárez, técnico de la FEMEB.

Frente a decenas de jugadores, y sus padres que abarrotaron la grada, el alcalde Carlos Villarreal hizo el simbólico primer lanzamiento, mientras que Daniel Morales hizo la toma de protesta para hacer oficial el inicio de la justa, la cual se escenificará en los campos de la Unidad Deportiva y el Parque Las Américas.