Cefor Pachuca se lleva la Copa Xochipilli tras un contundente 5-2 sobre Rayados

El Cefor Pachuca se convirtió en el primer campeón de la edición 2025 de la Copa Xochipilli de Fútbol Infantil y Juvenil.

Con una contundente ofensiva, los Tuzos golearon a la escuadra de Rayados por marcador de 5-2 para dar la vuelta olímpica en la cancha del Parque 1, como monarcas de la categoría Biberón.

Ambas escuadras llegaron con todo merecimiento a la gran final, sin embargo, el Pachuca fue el que desplegó mejor nivel futbolístico y terminó superando a La Pandilla de forma contundente, llevando el primer título de la temporada a su vitrina.

Israel Muro y Kailan Cuéllar conformaron una dupla letal en el ataque de los tucitos, y ambos se despacharon con dobletes para apuntalar la ventaja que valió el campeonato. Por su parte, Dante Garza no quiso quedarse atrás y contribuyó al triunfo con un tanto.

Rayados no mostró la contundencia que dejó ver en la fase regular del torneo, y solo le alcanzó para recortar la diferencia en los cartones finales con anotaciones de Ángel Córdova y Maximiliano Toscano.

Tras el silbatazo final del colegiado Jorge Ontiveros, los jugadores del Cefor Pachuca, cuerpo técnico y padres de familia explotaron en un emotivo festejo por el título obtenido.