Escuelas Ford de Monclova destacan en torneo y van a Nuevo León

Tras una intensa jornada en las canchas del Parque Xochipilli, quedaron definidos los invitados a la fase regional del Torneo Deportivo de Escuelas Ford. Dos planteles monclovenses se colocaron en el podio y pronto alistarán maletas para viajar a Nuevo León, donde buscarán el pase a la justa Nacional.

En la disciplina de básquetbol femenil, el sexteto de la Escuela Ford 46 "Benito Juárez García" de Monclova se coronó campeón estatal tras dominar la eliminatoria y luego imponerse en la final a la Escuela 188 de Torreón. Ambos finalistas aseguraron su presencia en la fase regional, además de la escuela 149 de Saltillo que terminó en el tercer lugar.

Por otra parte, el título estatal de fútbol varonil se lo llevó la escuela Ford 188 de Torreón, la cual venció en una dramática final a la Escuela 128 "Julia Cantú de Gil" de Monclova, avanzando ambos equipos al regional.

Será entre los meses de febrero y marzo del año próximo cuando se lleve a cabo la etapa Regional con sede en Nuevo León, en la que equipos de dicho estado y de Coahuila se jugarán el boleto para el Nacional que está programado para el mes de abril en Ciudad de México.