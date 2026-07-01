Barreteros lideran la Liga del Norte Coahuila tras barrer a Indios

Los Barreteros siguen dominando el standing en la Temporada 2026 de la Liga del Norte de Coahuila, pero los Halcones del CEUC se le han acercado considerablemente al puntero tras barrer al sotanero, en la pasada serie.

La novena de Barroterán, con "caballos" como Josuan Hernández, Audrich Burckhardt, Jordany Linares, Jorge Tartabull y Jheyson Manzueta, marcha al frente del standing con un récord de 13 juegos ganados y 5 perdidos después de 9 series disputadas, promediando .722.

Por su parte, los universitarios aparecen en el segundo puesto con 11 victorias, 7 derrotas y porcentaje de .611, y con paso ascendente tras barrer consecutivamente a Irritilas e Indios.

Detrás de la novena monclovense, los Bravos de San Dieguito y Agricultores de Morelos comparten créditos con récord de 10-8, seguidos por la Academia Bravos de Sabinas con marca de 9-9, después aparecen Irritilas de San Pedro y Tuzos de Palaú con récord negativo de 8-10, mientras que en el sótano se quedan los Indios de Múzquiz con apenas 3 triunfos y 15 descalabros.

El próximo domingo en el Estadio Barroterán, los Halcones y Barreteros protagonizarán el encuentro más llamativo dentro de la décima serie, el cual podría cambiar el comando de la competencia.

Por su parte, la Academia Bravos recibirá la visita de Agricultores de Morelos, Indios le hará los honores a Tuzos, mientras que los Irritilas jugarán en casa ante Bravos de San Dieguito, en series de doble cartelera que iniciará en punto de las 10:30 de la mañana.