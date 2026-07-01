Portones MADA asegura su lugar en la liguilla con triunfo contundente

La escuadra de Portones MADA aseguró un lugar en la liguilla de la categoría Primera 'A' tras la victoria de 4-2 conseguida ante Nueva Creación, dentro de la jornada 13 del balompié fronterense que se disputó el pasado fin de semana.

Fernando Rodríguez salió a la cancha con la puntería bien afinada y firmó un hat-trick para encaminar al conjunto de negro a su noveno triunfo de la campaña, con el cual llegó a 28 unidades y firmó su pase a la 'fiesta grande'. A su vez, Juan Sanmiguel contribuyó con un tanto para sellar la ventaja mínima.

Por Nueva Creación, Denilson Guardiola apareció con un par de anotaciones para el descuento, mientras que Oscar Torres lo secundó con un gol antes de hacerse expulsar por insultos al árbitro, y tras estos pasar a una agresión física sobre el colegiado, lo cual le costará una sanción contundente y ejemplar.

El equipo de Coyotes Borja no desaprovechó su superioridad numérica ante un Rec Producciones que encaró el cotejo con 9 jugadores, y le recetó una goleada de 5-2 en partido que disputaron dentro de la fecha 13.

Josymar García fue la figura del encuentro al despacharse con un hat-trick para apuntalar la ventaja de la manda, mientras que Carlos Plata aportó un par de anotaciones para ponerle el cerrojo a la ventaja. Por la escuadra derrotada, Diego Ayala y Damián Meléndez alcanzaron a responder con un tanto para acortar la diferencia.