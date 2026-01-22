Celtic de Escocia no inscribe a Julián Araujo en la UEFA Europa League

La llegada del mexicano Julián Araujo al Celtic de Escocia despertó grandes expectativas entre los seguidores del fútbol mexicano; sin embargo, un detalle administrativo empañó su presente internacional. A pesar de ser un refuerzo estelar, el lateral derecho no participó en los duelos recientes de la UEFA Europa League, incluyendo el amargo empate 2-2 ante el Bologna. Esta ausencia no se debió a una baja de juego o lesión, sino a un tema estrictamente burocrático que lo dejó fuera de la lista oficial.

De acuerdo con la circular de la UEFA para la temporada 2025-26, los clubes tuvieron como fecha límite el 2 de septiembre para inscribir sus plantillas de cara a la fase de liga. El mercado de pases y los tiempos de registro no cuadraron a favor del exjugador del Barcelona y Las Palmas, lo que provocó que el equipo de Glasgow no pudiera darlo de alta a tiempo para esta etapa del certamen continental.

La normativa de la UEFA es inflexible: una vez que se cierra la ventana de registro en septiembre, ninguna plantilla puede sumar nuevos futbolistas hasta la siguiente ventana permitida. En este contexto, el Celtic se vio obligado a encarar la primera fase del torneo sin el seleccionado nacional en su convocatoria activa. Esta situación lo dejó "borrado" de compromisos clave, limitando sus apariciones únicamente a los torneos locales en Escocia.

Para que el panorama de Julián Araujo cambie, el club escocés debe esperar hasta el 5 de febrero de 2026. En esa fecha, la UEFA abrirá un periodo extraordinario donde los equipos podrán realizar hasta tres modificaciones en sus listas. Solo si el Celtic logra asegurar su permanencia en la competencia y decide incluirlo formalmente en la "Lista A", el lateral mexicano podrá finalmente pisar las canchas europeas en las rondas de eliminación directa.

El futuro europeo de Araujo depende ahora de la calculadora y del rendimiento de sus compañeros. El calendario de la Europa League marcó el 29 de enero de 2026 como la última jornada de la fase de liga. Si los escoceses avanzan a los Playoffs eliminatorios, los cuales se disputarán el 19 y 26 de febrero, el mexicano tendría vía libre para debutar, siempre y cuando el técnico lo considere dentro de las tres altas permitidas tras el mercado invernal.

Mientras tanto, la prioridad para el defensor es mantener el ritmo y la titularidad en la liga local. El empate ante el Bologna dejó al equipo en una posición vulnerable tras la expulsión de Reo Hatate, evidenciando que al esquema defensivo le vendría muy bien la profundidad y velocidad que aporta el mexicano. Por ahora, a la afición solo le queda esperar a que el calendario avance para ver si Julián Araujo logra sacarse la espina y representar a México en la fase final de este prestigioso torneo.