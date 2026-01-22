Astros vencen a Tigres 20-6 y llegan a la final de la Liga de Béisbol

Los Astros llegarán a la final de la Liga de Béisbol de jugadores de 60 años y más con la puntería bien afinada, luego de la paliza de 20-6 que le recetaron ayer a Tigres en el tercero y decisivo de la serie.

Marino Calderón destacó en la registradora del Parque Ferrocarrilero con efectividad de 5-4, Juventino Interial y José Guadalupe Rodríguez batearon de 4-3, Emeterio González pegó de 3-2 con un vuelacercas y Antonio Liñán se fue de 2-2, para comandar la artillería que impulsó a los Astros al triunfo.

Rodríguez destacó por partida doble, ya que además de lucir al ataque, en la lomita tuvo una sólida aparición que le valió el acierto, tras completar 7 entradas con 6 carreras y 9 imparables permitidos, a la vez que recetó 2 ponches y otorgó un boleto; por otro lado, la derrota fue para Alejandro Cruz, quien tiró apenas dos tercios con 7 anotaciones en contra, contando con 4 relevos.

Tigres tomó ventaja en la apertura del juego con carreras de Martín Banda y José Garibay, pero la respuesta de Astros fue inmediata, explotando en el cierre del primer episodio con un rally de 7 carreras para darle la vuelta a la pizarra.

Posteriormente, Tigres descontó con timbres de Francisco Ramos, Martín Banda y Everardo Muñiz en el segundo rollo, mientras que el mismo Banda contribuyó con su tercera carrera de la tarde, en el cuarto capítulo, para acortar la desventaja 6-7.

Sin embargo, cualquier intento de remontada quedó sepultado cuando Astros armó un decisivo ataque de 9 carreras en la parte baja del cuarto rollo. Después, la diferencia fue ampliada por Juventino Interial con solitaria anotación en la quinta tanda, mientras que Roberto Interial, Juan Herrera y Marino Calderón elaboraron una triple producción en la sexta para sellar el triunfo.

El equipo Astros mostró una ofensiva implacable, anotando 20 carreras y dejando a Tigres atrás en el tercer juego. La destacada actuación de Marino Calderón y otros jugadores clave fue fundamental para asegurar su lugar en la final.

La próxima serie de Astros contra Lobos promete ser emocionante, con el campeonato de la Liga de Béisbol en juego. El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves en el Parque Ferrocarrilero, en una serie a ganar 2 de 3 juegos.