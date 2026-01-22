Gilberto Mora, la baja que preocupa al Tri por sobrecarga física

La Selección Mexicana enfrenta incertidumbre ante la ausencia de Gilberto Mora, uno de los jóvenes con mayor proyección del futbol nacional, quien no pudo integrarse a la gira por Panamá y Bolivia debido a molestias físicas provocadas por una carga excesiva de partidos.

¿Cómo ocurrió la ausencia de Mora?

Javier Aguirre, técnico del Tri, tenía previsto convocar al futbolista de 17 años para observarlo por el costado izquierdo, una zona afectada por las lesiones de César Huerta y Alexis Vega, además de la falta de actividad de Hirving Lozano en el San Diego FC. Sin embargo, Mora presentó molestias durante un entrenamiento, lo que llevó al cuerpo técnico a regresarlo a Tijuana para evitar agravar su condición.

El estratega nacional reconoció que el jugador ha sido utilizado con frecuencia y que, aunque ya se le realizan estudios médicos, todavía no existe un diagnóstico definitivo. Aguirre explicó que el juvenil ya venía siendo dosificado en su club, pero aun así arrastraba molestias musculares.

Impacto de la ausencia de Mora en el equipo

La ausencia de Mora incluso se ha hecho notar entre los rivales. En Panamá se menciona su nombre pese a que no está convocado, reflejo del impacto que ha generado a nivel internacional. Su compañero en Xolos de Tijuana y en selección, Kevin Castañeda, señaló que la situación es compleja y que el futbolista necesita descanso para recuperarse plenamente, pensando en su futuro y en la posibilidad de llegar en buenas condiciones al Mundial.

El joven talento ha disputado cerca de 50 partidos en menos de un año, sumando 47 encuentros desde su debut con la Selección Mexicana en enero de 2025. Esta exigencia fue detectada previamente por Sebastián Abreu, quien decidió reducir su participación a inicios de 2026. El entrenador explicó que Mora no tuvo un periodo adecuado de descanso, ya que participó en la Copa Oro, lo que afectó tanto el aspecto físico como el mental.

Evaluación médica y futuro de Mora

Al interior del combinado nacional se reconoce que el jugador presenta indicios de pubalgia, motivo por el cual continúa bajo evaluación médica para identificar con precisión el origen de sus molestias y no poner en riesgo su desarrollo, especialmente a pocos meses de la Copa del Mundo.

Gilberto Mora alcanzó notoriedad internacional al convertirse en el futbolista más joven en debutar con la Selección Mexicana y por su destacada actuación en el Mundial Sub 20. Su proyección ha sido tal que incluso se le ha vinculado con clubes de la talla del Real Madrid. No obstante, antes de aspirar a su mejor versión rumbo al Mundial 2026, el juvenil deberá superar este periodo de lesiones y recuperación obligada.