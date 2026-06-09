Canelo Álvarez entregará trofeo en el partido inaugural del Mundial 2026

Saúl Canelo Álvarez sumará una nueva aparición en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta. El campeón mexicano de boxeo fue elegido por Michelob Ultra para entregar el primer trofeo Superior Player of the Match durante el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el cual disputarán la Selección Nacional Mexicana y Sudáfrica.

La ceremonia se realizará al término del encuentro inaugural del torneo, cuando se reconozca al futbolista más destacado del partido. El ganador será definido mediante una votación de los aficionados a través de la plataforma oficial de la FIFA.

La designación de Álvarez coloca a una de las figuras más reconocidas del deporte mexicano en un momento simbólico para el país, que será una de las sedes del Mundial 2026. El boxeador será el encargado de entregar por primera vez un galardón que distinguirá al mejor jugador de cada encuentro del torneo.

La empresa cervecera explicó que la elección del pugilista responde a su trayectoria deportiva y a los valores asociados con el reconocimiento. La marca considera que la disciplina, la determinación y la búsqueda constante de la excelencia que han marcado la carrera de Álvarez coinciden con el espíritu del premio.

El trofeo Superior Player of the Match formará parte de cada jornada mundialista. Tras cada partido, los aficionados podrán elegir al jugador que consideren más influyente en el resultado o desarrollo del encuentro. Una vez cerrada la votación y confirmados los resultados, el futbolista ganador recibirá el reconocimiento sobre el terreno de juego.

Rodolfo Vargas, director de marcas premium de Grupo Modelo, señaló que la presencia de Álvarez busca dar relevancia al partido inaugural de México y conectar el evento con una de las figuras deportivas más reconocidas del país.

En Michelob Ultra celebramos a quienes llevan la excelencia a un nivel superior y redefinen la grandeza del deporte, es por ello que elegimos al Canelo Álvarez. Además, al tratarse del partido inaugural de México en la Copa del Mundo, queremos crear un momento a la altura de lo que significa este escenario para nuestro país, estamos convencidos que la presencia de Saúl representa el orgullo nacional para millones de aficionados.

La participación de Canelo en la ceremonia amplía su presencia en eventos internacionales de gran alcance. Con ello, el campeón mexicano aparecerá en la apertura del torneo con mayor audiencia del mundo, ante miles de millones de espectadores y aficionados distribuidos en todos los continentes.