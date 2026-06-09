Coahuila Ribereña aplasta a Coahuila Furiazul en el nacional

Jesús Reyes bateó de 5-3 con 5 carreras producidas, Johan Rodríguez se fue de 4-3 e Isaí López pegó de 3-2 para comandar la ofensiva de Coahuila Ribereña en la victoria sobre Coahuila Furiazul por pizarra de 15-0, al enfrentarse en la segunda jornada del certamen nacional.

En duelo de anfitriones, el combinado ribereño se adelantó en la parte alta del primer episodio con un rally de 5 carreras que incluyó un vuelacercas de Reyes con 3 corredores a bordo; después, la ventaja fue ampliada con 4 rayitas más en la cuarta entrada, mientras que en la sexta timbraron Johan Rodríguez, Johan Zapata, Isaí López, Luis Castillo, Christopher Villarreal y Milán Gaytán para remachar un contundente triunfo.

El poderío ofensivo de la novena ribereña fue respaldado por Rodrigo Carranza con una sólida apertura de 4 innings, agenciándose la victoria con relevo de Christopher Villarreal, mientras que Luis Berlanga se llevó la derrota lanzando 2 entradas y 2 tercios, con 3 relevistas.

La victoria colocó a Coahuila Ribereña al frente del standing con 2 victorias sin derrota, mientras que la Liga Furiazul sufrió su segundo descalabro.

Por otro lado, Sonora Nacozari se agenció su segundo acierto al superar por pizarra de 8-1 Laguna Regional, mientras que Tamaulipas venció 7-6 a Saltillo y Sonora Cucapah se impuso ante Sonora Navojoa por pizarra de 12-1, colocándose ambos conjuntos ganadores con récord de 2-0. A su vez, Nuevo León apaleó 14-4 a Laguna Regional.