Mundial 2026: Uruguay llega a Cancún para iniciar su campamento definitivo.

La Copa del Mundo 2026 ya comienza a sentirse en territorio mexicano y una de las selecciones históricas del torneo ya puso pie en el país. Uruguay llegó a Cancún para iniciar la etapa final de su concentración rumbo al Mundial, donde buscará competir nuevamente como uno de los representantes más fuertes de Conmebol.

La delegación celeste viajó desde Montevideo la noche del martes 9 de junio y arribó a Cancún durante la mañana de este miércoles 10, en el inicio de su traslado hacia Playa del Carmen, ciudad elegida como su base de operaciones durante la competencia.

Uruguay busca ajustar detalles antes de su debut en el Mundial 2026.

Desde el Caribe Mexicano, el equipo de Marcelo Bielsa buscará ajustar los últimos detalles antes de su debut en la justa mundialista. Uruguay no llega a México como una selección más. La Celeste presume dos títulos mundiales, una identidad histórica de alta competencia y una generación que combina experiencia, intensidad y talento internacional, con nombres de peso como Federico Valverde, Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur y Ronald Araújo, aunque este último ha estado bajo observación por molestias físicas en la previa del torneo.

La AUF eligió Playa del Carmen por su infraestructura y privacidad.

El campamento de Uruguay estará ubicado en Playa del Carmen, con hospedaje en el Fairmont Mayakoba y trabajos de preparación en el Mayakoba Training Centre Cancún, un complejo enfocado en el alto rendimiento. La elección del destino no fue casualidad: la AUF evaluó infraestructura, privacidad, logística, recuperación física y condiciones generales para el trabajo diario del plantel.

La llegada de Uruguay impulsa el ambiente mundialista en Quintana Roo.

La llegada de Uruguay también representa un impulso para Quintana Roo dentro del ambiente mundialista. Aunque Cancún y Playa del Carmen no serán sedes de partidos oficiales, el Caribe Mexicano tendrá presencia directa en la Copa del Mundo 2026 al recibir a una selección de tradición, arrastre internacional y enorme peso mediático. La Celeste forma parte del Grupo H, junto con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.