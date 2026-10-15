César Almaguer Cevichalos gana 6-1 a Primos Oviedo en softbol

Sólida serpentina de César Almaguer y un ataque tempranero le valieron al equipo de Cevichalos para tomar ventaja en la serie, tras vencer a los Primos Oviedo por pizarra de 6-1 en el duelo inaugural de la postemporada de la Liga Municipal de Softbol.

En el fondo de la primera tanda, Maximiliano Velázquez cruzó el pentágono con la carrera que estrenó el marcador, luego Gonzalo López pegó jonrón con Christian Bernal a bordo, mientras que Juan González Jr. conectó cuadrangular en solitario para darle ventaja de 4-0 a los cevicheros.

Ya en el segundo capítulo, Fernando Maldonado disparó doblete y mandó a Reyes Méndez al home para registrar la que sería la única anotación de los Primos. Por su parte, el equipo de Cevichalos no se conformó y en la tercera tanda sumó una rayita más a cargo de Maximiliano Velázquez, a la vez que Sergio García timbró en el cierre de la quinta para ponerle números definitivos al triunfo.

César Almaguer se apuntó el acierto después de trabajar siete sólidos innings en el círculo de pitcheo, admitiendo apenas una carrera y tres imparables, dio un pasaporte y a cambio recetó un ponche; Max Velázquez figuró en el ataque ganador con marca de 3-3 y dos anotadas, seguido por Gonzalo López, quien se fue de 3-1 con tres impulsadas, mientras que Carlos Carrillo se llevó la derrota.