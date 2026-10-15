R4ISE logra victoria en la Liga de Voleibol Rangelitos: vencen a Nova Team

R4ISE consumó una valiosa victoria en la categoría Mixta de la Liga de Voleibol Rangelitos, al imponerse a Nova Team en tres sets, luego de protagonizar una bravía reacción en el episodio definitivo de un encuentro marcado por la intensidad.

El conjunto de R4ISE tomó la iniciativa con un juego dinámico y efectivo que le permitió adjudicarse el primer parcial por 25-19. Sin embargo, Nova Team ajustó sus piezas después del descanso, elevó su nivel y respondió con autoridad al imponerse 25-15 en el segundo set para emparejar los cartones y alargar la definición.

Con el triunfo en juego, ambos equipos intercambiaron puntos en un tercer episodio reñido y dramático, sin dar tregua en cada saque. R4ISE encontró mayor precisión en los momentos decisivos y resolvió el duelo por un cerrado 16-14, lo que le permitió sumar una importante victoria y mantener su buen paso en la presente campaña.

En otro encuentro de la categoría Mixta, Sakuras salió de la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez con el triunfo en la bolsa, tras imponerse ante Shadows con parciales de 24-26, 25-15 y 15-10; por su parte, la escuadra de Estrellas también vino de atrás para imponer condiciones sobre Estrellas, rival al que venció con cartones de 22-25, 25-22 y 15-11.