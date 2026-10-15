Miravalle golea 6-0 al DTCO y se mantiene invicto en la Liga de Fútbol

Miravalle sigue imbatible en la presente campaña de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino. El pasado miércoles, la escuadra auriazul goleó 6-0 al DTCO para registrar su noveno triunfo, seguir invicto y mantener el liderato en la categoría de 55 años y más.

En cotejo de la jornada 11 que se escenificó en la cancha de la colonia Azteca, Raymundo Rodríguez se despachó con un par de anotaciones para liderar la ventaja de la "Mira", la cual fue reforzada con tantos de Jesús López, Héctor Alvarado y Esaú Valdez, mientras que Jorge Rangel regaló un autogol para hacer más pesada la losa del DTCO.

Con esto, Miravalle alcanzó los 29 puntos tras nueve juegos ganados y dos empatados, figurando como líder invicto. Por su parte, los Tecos se quedaron con siete unidades en la penúltima posición de la tabla.

Con un par de anotaciones en el primer tiempo, a la Fiorentina le alcanzó para imponerse ante Polonia por marcador de 2-0, en otro partido de la cartelera del miércoles, en la división de 55 años y más. El cronómetro marcaba el minuto 20 cuando Jesús Tobías apareció dentro del área y definió con contundencia para firmar el 1-0; momentos después, al 28´, el mismo ariete volvió a mandar el esférico al fondo de la red para ampliar la ventaja y encaminar a la Fiore a su cuarto triunfo de la temporada.