Tigres del Oriente superan a Rojos de Bellavista: 7-3 en Liga de Béisbol

En las primeras tres entradas, los Tigres del Oriente hicieron lo suficiente para fraguar una victoria por pizarra de 7 carreras a 3 sobre Rojos de la colonia Bellavista, en duelo que libraron el miércoles dentro de la fecha 4 de la Liga de Béisbol 60 y más.

Los orientales tomaron el comando en la apertura del primer episodio con un ataque de tres anotaciones a cargo de Santos Vázquez, Héctor Martínez y Marcelino Santos; posteriormente, el mismo Vázquez amplió la diferencia tras volver a pisar el plato en la segunda, mientras que Carlos Castellanos y René Romo sumaron un par de rayitas en la tercera para sellar el 7-0 que encaminó a los felinos al triunfo.

Los escarlatas respondieron a partir del quinto capítulo, pero no les alcanzó más que para recortar la desventaja. En dicho episodio, Martín Arizpe rompió el cero tras ser remolcado con triple de Rodolfo Torres, y éste timbró la segunda rayita impulsado por Israel de la Cruz con doblete; después, Reginaldo Sánchez anotó en la séptima entrada para cerrar la cuenta.

En la lomita, Martín Grimaldo tiró pelota de siete entradas con tres carreras y 10 hits permitidos, otorgando una base por bola, acreditándose el éxito. Con efectividad de 4.4, Héctor Martínez fue el mejor toletero de Tigres, secundado por Fidel Castañeda, quien disparó de 4-3, y Rafael Vega de 4-2, mientras que Rafael García se llevó el revés tras 2.2 innings de labor.