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Tigres del Oriente superan a Rojos de Bellavista: 7-3 en Liga de Béisbol
Los Tigres del Oriente lograron una sólida victoria en las primeras entradas, destacando el desempeño de Martín Grimaldo en la lomita.
En las primeras tres entradas, los Tigres del Oriente hicieron lo suficiente para fraguar una victoria por pizarra de 7 carreras a 3 sobre Rojos de la colonia Bellavista, en duelo que libraron el miércoles dentro de la fecha 4 de la Liga de Béisbol 60 y más.
Los orientales tomaron el comando en la apertura del primer episodio con un ataque de tres anotaciones a cargo de Santos Vázquez, Héctor Martínez y Marcelino Santos; posteriormente, el mismo Vázquez amplió la diferencia tras volver a pisar el plato en la segunda, mientras que Carlos Castellanos y René Romo sumaron un par de rayitas en la tercera para sellar el 7-0 que encaminó a los felinos al triunfo.
Los escarlatas respondieron a partir del quinto capítulo, pero no les alcanzó más que para recortar la desventaja. En dicho episodio, Martín Arizpe rompió el cero tras ser remolcado con triple de Rodolfo Torres, y éste timbró la segunda rayita impulsado por Israel de la Cruz con doblete; después, Reginaldo Sánchez anotó en la séptima entrada para cerrar la cuenta.
En la lomita, Martín Grimaldo tiró pelota de siete entradas con tres carreras y 10 hits permitidos, otorgando una base por bola, acreditándose el éxito. Con efectividad de 4.4, Héctor Martínez fue el mejor toletero de Tigres, secundado por Fidel Castañeda, quien disparó de 4-3, y Rafael Vega de 4-2, mientras que Rafael García se llevó el revés tras 2.2 innings de labor.