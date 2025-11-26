Policía Estatal cierra temporada regular invicto en Liga de Softbol

El equipo de la Policía Estatal concluyó la temporada regular de la Liga de Softbol Enrique "Carrucha" Arizpe con marca perfecta de 9-0, reafirmándose como el principal aspirante al título dentro del competitivo Grupo "C".

En cotejo disputado el martes por la noche, dentro de la serie 12 del calendario, los guardianes vinieron de atrás para superar dramáticamente a los Venados del CETis 46 con pizarra de 17 carreras por 12, en el Parque "Chacho" Fabela de la colonia Occidental.

Aunque el score final reflejó un amplio dominio policiaco, el duelo se mantuvo parejo durante buena parte. Los Venados, apoyados por su bateo oportuno, se colocaron arriba por 7-4 después de cuatro entradas y media, lo que hizo pensar en la posibilidad de que terminar la impecable racha de los estatales.

Sin embargo, en el cierre del quinto inning, los guardianes respondieron con toda su artillería. Un rally de cinco anotaciones, comandado por un cuadrangular de César Cruz, valió para voltear la pizarra 7-9 y devolverle la confianza a la escuadra azul.

El CETis 46 aún tuvo arrestos para recuperar la ventaja en el sexto episodio con triple producción elaborada por Max Castillo, Ángel Hurtado y Ernesto Castillo. Pero la reacción estudiantil fue efímera, pues en la parte baja de esa misma entrada, la Policía Estatal desató su ofensiva más contundente de la noche, con 6 imparables que fabricaron un rally de ocho carreras para soportar la remontada definitiva.

Ya en la séptima entrada, los estudiantes hicieron el último intento pero solo alcanzaron a recortar la distancia con timbres de César Rodríguez y Tadeo Franco.

El bateador más productivo del cotejo fue César Cruz, quien cerró la jornada con marca de 4-3, incluido un vuelacerca y 3 anotaciones, seguido por Edwin Salas con efectividad de 3-2 y Héctor Cruz de 4-2, mientras que en el centro del diamante figuró José Ramos lanzando toda la ruta para anotarse el éxito ante César Rodríguez, quien pese a la derrota lideró el ataque del CETis 46 con 3 hits en el mismo número de turnos.