Club América pierde a Allan Saint-Maximin por infección antes de enfrentar a Monterrey

El Club América llegó a la ciudad de Monterrey para enfrentar los Cuartos de Final de la Liga MX contra Rayados, pero lo hizo con una baja sensible de última hora: su delantero estrella, Allan Saint-Maximin.

El futbolista francés, considerado el refuerzo estelar del equipo para el Apertura 2025, no realizó el viaje a la Sultana del Norte debido a un cuadro de infección que le ha provocado una fuerte gripe y fiebre. Esta condición médica lo obliga a guardar reposo, descartándolo automáticamente para el partido de Ida de la Liguilla.

¿Qué impacto tiene la ausencia de Saint-Maximin?

La ausencia de Saint-Maximin representa la segunda baja para el equipo azulcrema, que ya contaba con la lesión de larga duración de Dagoberto Espinoza. El delantero galo es un elemento importante en el esquema ofensivo, aunque su rendimiento ha sido intermitente a lo largo del torneo. A pesar de haber iniciado la temporada con fuerza —marcando dos goles en sus primeros 50 minutos—, su participación se redujo en la segunda mitad. A lo largo del Apertura 2025, el jugador acumuló 663 minutos en 12 partidos (siete como titular), generando un total de cinco goles (tres anotaciones y dos asistencias).

El conjunto dirigido por André Jardine fue recibido por un grupo de aficionados americanistas que se dieron cita en el hotel de concentración ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León. Los seguidores con banderas y jerseys pusieron color a la llegada del equipo. Sin embargo, el único jugador que no descendió del autobús para interactuar con la afición fue precisamente Allan Saint-Maximin, confirmando así su baja. Únicamente tres futbolistas se acercaron a saludar a los seguidores: Israel Reyes, Luis Malagón y Álvaro Fidalgo.

¿Cuál es la esperanza del Club América?

Aunque la baja del extremo francés está confirmada para el primer encuentro de la serie, el cuerpo técnico y la directiva no han descartado su posible regreso para el partido de Vuelta, el cual se disputará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Azteca. La esperanza del América es contar con su atacante para el encuentro decisivo que definirá el pase a las Semifinales.