César Huerta se pierde el final del año: Anderlecht confirma su baja

AMBERES, Bélgica 27-Nov-2025 .-César Huerta, mejor conocido como el "Chino", fue operado de la pelvis y causará baja entre seis y ocho semanas, de acuerdo con el informe del Anderlecht.

Se acabó el año para el delantero, que busca consolidarse en el fútbol belga y una plaza en la Selección Mexicana en el Mundial del 2026.

Una pubalgia impidió que el "Chino" participara en los últimos tres encuentros con el Anderlecht e incluso con el Tricolor que enfrentó a Uruguay y Paraguay en la pasada Fecha FIFA.

Ha sido una temporada particularmente difícil, ya que tampoco jugó los primeros tres partidos, debido a molestias físicas.

Huerta jugó 387 minutos en la Jupiler Pro League (Liga de Bélgica), 207 en la clasificación a la Conference League de la UEFA y otros 45 en la Croky Cup, para un total de 639 minutos en los que firmó dos anotaciones.

Se espera que el "Chino" regrese a la actividad a mediados de enero o principios de febrero, por lo que parece estar a tiempo para la recta final de la preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

El Tricolor se concentrará seis semanas antes del inicio del torneo, por lo que Javier Aguirre deberá definir bien a la plantilla que competirá. Si bien solo los jugadores de la Liga MX podrán incorporarse con tanto tiempo de anticipación, el equipo ya estará perfilado y Huerta es uno de los jugadores que más le agradan al "Vasco".

La baja de César Huerta representa un reto para el Anderlecht, que busca mantener su competitividad en la liga belga. La pubalgia ha sido un obstáculo significativo en su rendimiento, afectando su participación en momentos clave de la temporada.