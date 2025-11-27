Juan Gabriel Castro liderará a Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Este jueves, el Club Acereros de Monclova reafirmó oficialmente a Juan Gabriel Castro como su manager para la Temporada 2026 de Liga Mexicana de Béisbol, además de dar a conocer al staff de coaches que apoyará al timonel.

"La FuriAzul ya se siente en Monclova y presentamos con orgullo a quienes liderarán nuestro camino este año. Juan Gabriel Castro será el encargado de guiarnos desde el timón como Manager. Y junto a él, un cuerpo técnico de primer nivel que llega listo para trabajar, construir y competir al máximo. La temporada arranca desde hoy... ¡y vamos con todo", manifestó ayer la organización monclovense al presentar al cuerpo técnico para la próxima campaña.

Juan Gabriel Castro tomó la dirección de Acereros el pasado mes de junio, tras la salida de Homar Rojas, colocando a la Furia Azul en el tercer puesto del standing de Zona Norte, mientras que en postemporada, la novena monclovense fue eliminada por Tecolotes de los Dos Laredos en una serie que se definió en 7 juegos.

Castro regresará para el 2026 con un cuerpo técnico renovado. Acereros también anunció la llegada de Isidro Márquez como coach de pitcheo, José Macías como coach de bateo y Salvador Robles para fungir como coach de bullpen. Por su parte, Martín Arzate continuará como coach de banca, lo mismo que Carlos Rodríguez en la función de coach de catchers, Carlos Gastelum como auxiliar en tercera base y Juan Barandica en la inicial.