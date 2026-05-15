¿Pumas ya está eliminado? Pachuca llega a CU con ventaja y el miedo se apodera de la UNAM

Cuando parecía que los Pumas vivían su gran renacimiento en la Liga MX, la realidad les explotó en la cara. Pachuca golpeó primero, ganó la ida 1-0 y ahora los universitarios están obligados a remontar en Ciudad Universitaria o aceptar otro fracaso que podría encender las críticas contra el proyecto auriazul.

El problema para los felinos no es solo el marcador. La sensación que dejó el primer partido fue todavía peor: un equipo temeroso, sin pegada y completamente rebasado por momentos. Mientras Pachuca salió a imponer condiciones, Pumas apostó demasiado por sobrevivir y terminó pagando caro un error defensivo que acabó en el gol de Oussama Idrissi.

¿Cómo se prepara Pumas para la vuelta?

Ahora la vuelta promete ser un auténtico polvorín. El duelo se jugará este domingo 17 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario y Pumas necesita ganar para seguir soñando con la final. Sin embargo, el panorama no es tan sencillo como parece: Pachuca llega con ventaja, confianza y además con la experiencia de saber manejar eliminatorias de alta presión.

¿Qué opinan los aficionados sobre Pumas?

La gran pregunta que ya divide a los aficionados es incómoda: ¿Pumas realmente es candidato al título o solo sobrevivió al América para terminar exhibido por un equipo más serio? Porque si algo quedó claro en la ida, es que la supuesta fortaleza universitaria todavía genera dudas cuando enfrenta partidos donde no basta con corazón y empuje desde la tribuna.

Mientras tanto, Pachuca llega como el "villano silencioso" de la liguilla: sin tanto ruido mediático, pero cada vez más cerca de colarse a otra final y arruinar el sueño universitario. Y si Pumas queda fuera en casa, las críticas no tardarán en explotar.

¿Remontada épica o fracaso anunciado? El domingo, CU arde.