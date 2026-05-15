¿Genio o humo? Santos apuesta por el DT que tumbó al PSG... pero fracasó en México

Cuando parecía que Santos Laguna tocaría fondo tras uno de los peores torneos de su historia, la directiva habría apostado por un movimiento tan ambicioso como arriesgado: traer de regreso a Renato Paiva, el técnico portugués que sorprendió al mundo al dirigir al Botafogo que venció al PSG en el Mundial de Clubes... pero que también dejó más dudas que certezas en la Liga MX.

La noticia ha provocado opiniones divididas entre la afición lagunera. Por un lado, el currículum reciente de Paiva suena seductor: experiencia internacional, paso por Brasil y el "golpe mediático" de haber estado al frente de un equipo capaz de derrotar al poderoso PSG. Pero del otro lado aparece una pregunta incómoda: ¿de verdad ese antecedente basta para rescatar a un Santos que terminó hundido?

¿Qué antecedentes tiene Renato Paiva en México?

La apuesta no es menor. Santos viene de un Clausura 2026 para el olvido, terminando en el último lugar con apenas 12 puntos y envuelto en una crisis deportiva que obligó a la directiva a buscar un golpe de timón urgente. Según diversos reportes, ya existiría un acuerdo de palabra para que Paiva firme por dos años y encabece la reconstrucción albiverde rumbo al Apertura 2026.

Pero aquí está el punto polémico: Renato Paiva ya conoce México... y no precisamente como un conquistador. En León tuvo un paso irregular y en Toluca armó equipos competitivos en fase regular, aunque incapaces de dar el salto en liguilla, quedando eliminado en cuartos de final en dos ocasiones consecutivas. La gran crítica hacia él siempre fue la misma: mucho discurso futbolístico, poca contundencia cuando importaba.

¿Qué espera la afición de Santos Laguna con Paiva?

Entonces, ¿qué está comprando realmente Santos? ¿Al estratega internacional que venció al PSG o al técnico que no pudo consolidarse en el futbol mexicano? Esa es la gran incógnita.

Lo que sí parece claro es que la directiva guerrera decidió apostar por un perfil distinto, con experiencia global y una idea ofensiva de juego, confiando en repetir una fórmula que ya les funcionó en el pasado con técnicos portugueses. Aunque también existe el riesgo de que esto termine siendo otro experimento costoso para un club urgido de resultados inmediatos.

En redes ya empezó el debate: ¿Renato Paiva es el salvador que necesita Santos... o solo otro nombre "europeo" para maquillar una crisis más profunda?