Cesc Fàbregas lleva al Como a una victoria contundente: 4-1 sobre Leipzig

El Como de Cesc Fàbregas tuvo una presentación soñada en la Champions League al derrotar 4-1 al RB Leipzig. El conjunto italiano confirmó su gran momento con una actuación contundente en uno de los encuentros más llamativos de la primera jornada del torneo europeo.

Después de un crecimiento acelerado que lo llevó desde las categorías inferiores hasta competir en la máxima competición continental, el Como respondió a las expectativas. El equipo dirigido por Fàbregas mostró personalidad ante un Leipzig que tuvo dificultades para contener el ataque italiano.

El marcador comenzó a inclinarse desde el primer tiempo cuando Baturina abrió la cuenta al minuto 15. A partir de la anotación, el conjunto italiano ganó confianza y comenzó a imponer condiciones para aumentar su ventaja.

Douvikas y Assane Diao también aparecieron para ampliar la diferencia y encaminar el triunfo. El Como encontró buena circulación en el mediocampo, donde Nico Paz y Luis Milla tuvieron un papel importante para controlar el ritmo del encuentro.

Pese a la diferencia, Leipzig consiguió reaccionar y descontó al minuto 58. El cuadro alemán intentó aprovechar el momento para acercarse nuevamente en el marcador, aunque no logró sostener la presión suficiente para poner en riesgo el triunfo del conjunto italiano.

Cuando Leipzig buscaba recortar todavía más la distancia, el Como aprovechó los espacios y encontró el golpe definitivo mediante un contragolpe. Nico Paz encabezó la jugada y asistió a Perrone, quien convirtió el tanto que estableció el 4-1 definitivo.

La contundencia terminó marcando la diferencia para el equipo de Fàbregas, que aprovechó sus oportunidades y supo controlar el encuentro después de ponerse en ventaja. Leipzig, por su parte, no encontró los argumentos necesarios para evitar una derrota abultada.