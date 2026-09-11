James Rodríguez regresa al Atlético Nacional tras su paso por Minnesota United

El mediocampista firmó un contrato hasta mediados de 2027 (aproximadamente un año y medio), con opción a un año más si el club y el jugador lo desean.

El conjunto verdolaga confirmó el fichaje a través de sus redes sociales con un mensaje en el que destacó el trabajo realizado para concretar la llegada del histórico futbolista colombiano.

El mediocampista surgió profesionalmente con Envigado y abandonó Colombia siendo adolescente para continuar su carrera en Argentina con Banfield. Desde entonces, construyó una trayectoria internacional que lo llevó a algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial.

Después de su paso por Banfield, James jugó para Porto y Mónaco, antes de convertirse en uno de los fichajes más importantes del Real Madrid tras su espectacular actuación en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que conquistó la Bota de Oro.

Con el conjunto español, el colombiano compartió vestidor con algunas de las máximas figuras del fútbol mundial y posteriormente también tuvo un destacado paso por Bayern Múnich, antes de continuar su carrera por Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil, España, México (con el León) y Estados Unidos, siendo su aventura más reciente con el Minnesota United.

Tras su salida del Real Madrid, James pasó por Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano, León y Minnesota United, su último club antes de convertirse en agente libre.

Ahora, casi dos décadas después de abandonar su país, el histórico "10" cafetero regresa para defender la camiseta del Atlético Nacional, en una etapa de su carrera en la que buscará reencontrarse con su mejor versión y convertirse nuevamente en una figura protagonista.

James llega al conjunto verdolaga con una trayectoria que incluye títulos en diferentes países y una enorme experiencia internacional. Además, se mantiene como uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de la Selección Colombia.