Como 1907 golea 4-1 al Manchester United en Champions League

La historia de la Champions League reservó al modesto equipo del Como 1907 una jornada inolvidable después de golear 4-1 al Manchester United frente a las abarrotadas gradas del estadio Giuseppe Sinigaglia en la tercera jornada de la Champions League.

El debutante equipo de la Serie A italiana en el máximo torneo continental no dio tregua a los Red Devils, que se fueron a casa después de sufrir el segundo peor resultado en su historia en la Champions, pues por tercera ocasión en su historia les llenaron la cesta con cuatro goles.

Con este resultado, el Como 1907 del entrenador Cesc Fàbregas ya tiene dos victorias y una derrota en el torneo, mientras que los Red Devils vivieron su segundo revés consecutivo en el campeonato continental que comenzaron con una victoria.

El talentoso argentino Nico Paz abrió la cuenta sumamente rápido en el encuentro al sacar un remate cruzado que batió las redes defendidas por Senne Lammens en el primer ataque del encuentro.

Tras iniciar el tiempo complementario, el delantero griego Anastasios Douvikas definió con clase por encima del guardameta tras un gran pase previo. Nico Paz firmó su segundo tanto de la tarde con una brillante acción individual para colocar el 3-0 en el marcador. El defensor español Jacobo Ramón se sumó al ataque y marcó el 4-0 definitivo parcial a favor del Como 1907, dejando sin capacidad de reacción al United de Michael Carrick.

Cuando el duelo ya tomaba un tinte histórico para que el United sufriera por tercera ocasión en su historia una derrota de 4-0 en Champions League, como las que padeció ante el FC Barcelona en 1994 y el AC Milan en 1958, llegó un tanto que evitó que la catástrofe fuera completa. Joshua Zirkzee mandó a las redes una de las escasas opciones del United para evitar la goleada que se hubiera sumado a las peores derrotas en la historia.

El Como 1907 buscará seguir su paso ascendente como una de las revelaciones de la Champions League cuando visite al RC Lens el miércoles 4 de noviembre para la jornada 4. El United buscará consuelo en su casa cuando sea anfitrión de la AS Roma, en un partido muy relevante en sus anhelos continentales, pues no pueden darse el lujo de ligar una tercera derrota.