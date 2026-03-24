Charros AHMSA logra doble victoria en la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz

La novena de Charros alcanzó el tercer puesto del standing con la doble victoria obtenida a costa de los Toros, al enfrentarse el pasado domingo dentro de la sexta serie de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz.

En el primer encuentro de la doble cartelera, los sombrerudos consiguieron un rally de 5 carreras en la primera tanda y otro de 10 en la sexta para soportar un triunfo por paliza de 16-6, en el campo 2 y ½ del Deportivo AHMSA.

Tras 5 entradas y media, los Charros tenían una cómoda ventaja de 6 carreras y parecían enfilarse al triunfo, pero los bureles reaccionaron en el fondo del sexto rollo para emparejar el score y ponerle algo de suspenso al cierre del juego. Néstor Flores, Ángel Martínez, Alexander Vázquez, César Esparza, Ángel Esparza y Brayan Ramos elaboraron el oportuno rally que niveló los cartones.

Pero lejos de desmoralizarse, los sombrerudos respondieron de forma contundente en la parte alta del séptimo capítulo, definiendo el triunfo con un explosivo rally de 10 carreras que fue liderado por Daniel Coronado y Eldrik Aguilera con cuadrangulares, mientras que el mismo Coronado tuvo una hermética labor en el cierre de la séptima tanda que le valió el acierto, mientras que Luis Rodríguez se llevó el revés.

A los jaliscienses les alcanzó la pólvora para gestar otra victoria en el segundo duelo, con abultada ventaja de 17 carreras contra 6 para completar la barrida.

Víctor Casasola destacó en la ofensiva de los Charros al pegar un par de jonrones en 2 turnos, Ángel Núñez se fue de 5-4 con un vuelacercas, mientras que Carlos González reforzó con una contundente aparición en el plato, donde bateó de 4-2 con un bambinazo.

Por su parte, el mismo Casasola apareció en el montículo en el fondo de la quinta y terminó agenciándose la victoria ante Antonio Maya. El par de triunfos puso a los sombrerudos en el tercer puesto del standing con marca de 7 victorias y 5 derrotas, mientras que los Toros se quedaron con récord negativo de 3-7.