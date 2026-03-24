Jimena Mata brilla en victoria de las Diablas sobre Mitoteras

Jimena Mata prendió la mecha que detonó rallies de 4 carreras en la tercera y séptima entrada, con los que las Diablas definieron una victoria por pizarra de 11-8 sobre Mitoteras en duelo que libraron el pasado fin de semana, en la categoría "B" de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Mata estuvo encendida en la registradora de la Unidad Deportiva, donde lució con un par de cuadrangulares y 4 producidas en 4 turnos para liderar la ofensiva escarlata, secundada por Flor Barboza quien bateó de 4-3 con 3 impulsadas, mientras que Perla Ponce se fue de 4-2.

En la parte alta del primer rollo, Astrid Castañeda fue impulsada por Barboza para hacer la carrera de la quiniela y adelantar a las Diablas; por su parte, las Mitoteras respondieron en el segundo capítulo con un timbre de Poleth Meredes para emparejar la cuenta.

Posteriormente, en la tercera tanda, las escarlatas retomaron el comando del juego con anotaciones de Génesis de la Torre y Flor Barboza, mientras que Jimena Mata pegó cuadrangular con Ariana Mata a bordo para ponerse al frente en el score por 5-1.

Las Mitoteras respondieron hasta la quinta tanda con anotaciones de Concepción García e Iveth Varela para recortar la distancia, sin embargo, Mata y Sandra Bautista anotaron en la parte alta del sexto capítulo para volver a despegar a las Diablas por 7-3.

El encuentro se impregnó de drama en el fondo del quinto capítulo con una sólida reacción de las Mitoteras para emparejar la pizarra a 7 carreras por lado. Frida Barrera inició el ataque con triplete y Estrella Solar la impulsó para anotar; luego timbraron la misma Salazar, Juany García y Poleth Meredes para completar un rally de 4 que niveló los cartones momentáneamente.

Sin embargo, las maléficas lanzaron una ofensiva letal en la apertura del séptimo rollo y definieron el resultado con un rally de 4 carreras. Perla Ponce pintó la primera rayita, le siguió Barboza, luego Jimena Mata apareció con su segundo cuadrangular de la jornada, con el que puso la pizarra 11-7.

Por último, en la parte baja de la misma tanda, Maricela Iza contribuyó con la octava y última carrera en la cuenta de las Mitoteras. Con sólido relevo en el fondo del sexto rollo, Cristina Díaz se acreditó el acierto, a la vez que Juany García cargó con la derrota lanzando todo el trayecto.