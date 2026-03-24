Azteca tendrá tres equipos: América, Cruz Azul y Atlante compartirán casa

La reapertura del Estadio Azteca marcará una nueva etapa en el futbol mexicano, ya que América, Cruz Azul y Atlante disputarán ahí sus partidos como locales, según confirmó Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol.

El directivo detalló que el renovado inmueble —ahora denominado Estadio Banorte— reabrirá tras una inversión cercana a los 300 millones de dólares, con el objetivo de garantizar su funcionamiento a largo plazo, especialmente de cara al Mundial de 2026.

El regreso a la actividad en el recinto capitalino se dará el próximo 28 de marzo con el partido amistoso entre la Selección Mexicana de Fútbol y la Selección de Portugal, encuentro que marcará el inicio de esta nueva etapa en uno de los estadios más emblemáticos del país.

Detalles confirmados

En cuanto a los clubes, el Atlante se prepara para volver a la Liga MX en el Apertura 2026, tras su paso por la Liga de Expansión, categoría en la que permaneció desde su descenso en 2014 y donde acumuló varios títulos y subcampeonatos. Su regreso también lo llevará de vuelta a un estadio que ya conoce, pues jugó ahí durante distintas etapas entre 1966 y 2007.

Por su parte, el Cruz Azul regresará al Azteca después de haber utilizado diversas sedes en años recientes, mientras que el Club América también retoma su casa habitual tras haber alternado estadios durante el proceso de remodelación.

Impacto en la comunidad

Entre los partidos más esperados destaca el Clásico Joven del 11 de abril, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, donde Cruz Azul recibirá al América en un duelo que promete gran expectativa con el regreso al Coloso de Santa Úrsula.