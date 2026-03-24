Rayados reanuda entrenamientos: Sergio Canales se une al plantel

MONTERREY, NL 24-Mar-2026.- Rayados reanudó sus entrenamientos de cara a la Jornada 13 con buenas noticias, pues Sergio Canales entrenó al parejo del plantel.

El mediocampista español realizó trabajo en cancha junto a sus compañeros en la sesión vespertina y podría reaparecer en el duelo ante Atlético de San Luis, el 4 de abril en el 'Gigante de Acero'.

La última vez que el 'Mago' tuvo actividad con el Monterrey fue el 7 de marzo ante Tigres, en la derrota del club albiazul en el Clásico Regio que se jugó en el Estadio Universitario.

Después de esto, Canales no tuvo participación en los Octavos de Final de la Concachampions frente a Cruz Azul y se perdió los partidos de Liga ante Bravos de Juárez y Chivas, debido a una lesión muscular.

Por otro lado, Lucas Ocampos, Alonso Aceves y Stefan Medina también trabajaron en cancha, aunque por separado del plantel para recuperarse de sus lesiones.

Jesús Manuel Corona acudió temprano a El Barrial, mientras Íker Fimbres continuó con su rehabilitación en el complejo de entrenamientos.

Rayados continuará con su preparación durante la semana, de cara a la reanudación del Clausura 2026.