Charros de Jalisco vencen a Tomateros en Culiacán: 10-6

Los Charros de Jalisco volvieron a hacer de Culiacán un territorio incómodo para los Tomateros y quedaron a mitad del camino rumbo al bicampeonato. Con un ataque tempranero y una noche de poder de los hermanos Ornelas, Jalisco se impuso 10-6 en el Juego 2 de la Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico y tomó ventaja de 2-0 tras ganar los dos primeros encuentros como visitante en el Estadio Tomateros.

El guion del juego se rompió muy pronto. Lo que se perfilaba como un duelo de pitcheo entre abridores con pasado de Grandes Ligas se convirtió en un intercambio de batazos desde el arranque. Los Charros abrieron la pizarra en la primera entrada y, un inning después, prácticamente definieron la noche con un rally de siete carreras que desordenó por completo el plan de Culiacán.

En ese segundo episodio llegaron los golpes que cambiaron el rumbo del partido. Tirso Ornelas y Julián Ornelas se volaron la barda, encendieron el dugout visitante y obligaron a los Tomateros a remar contracorriente demasiado temprano. La ventaja se volvió pesada incluso antes de que el juego encontrara estabilidad.

El más castigado fue Luis Cessa, quien no pudo salir del segundo episodio. El derecho apenas trabajó una entrada y un tercio, permitió cuatro carreras y cargó con su primera derrota de la postemporada, en una salida que se fue de control muy rápido y dejó al bullpen en una situación de emergencia desde el inicio.

Del otro lado, Manny Bañuelos tampoco tuvo una noche limpia, pero encontró margen suficiente gracias al respaldo ofensivo. El zurdo salió del juego en la sexta entrada, tras permitir cuatro anotaciones, trabajo suficiente para llevarse la victoria.

La ofensiva de Jalisco volvió a girar alrededor de los Ornelas, quienes, aunque nacieron en Tijuana, tienen ascendencia paterna en Culiacán. Tirso conectó su segundo cuadrangular de la postemporada, mientras que Julián firmó su cuarto jonrón de playoffs, ambos en la misma entrada.

Ambos se convirtieron en la primera pareja de hermanos en conectar jonrón en un mismo juego de Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico, un registro histórico para el circuito invernal.

Los Tomateros no se rindieron tan fácil. Con el juego ya 8-0, en la segunda entrada, lograron dos carreras gracias a un doblete productor de Luis Verdugo y una rola de Ichiro Cano que empujó una más.

En la sexta entrada, Ramón Ríos dio un batazo sin fuerza, pero con mucha colocación, que se convirtió en un doblete productor de dos carreras y volvió a ilusionar a la afición local, al colocar a Culiacán a solo dos carreras con la pizarra 8-6.

El bullpen tapatío sofocó esa esperanza con ceros a partir de la séptima entrada, y Mateo Gil, el verdugo de la noche anterior, remató el juego con un batazo productor en la novena entrada.

La serie ahora se traslada a Zapopan, donde Jalisco necesita solo 2 triunfos para conquistar el campeonato. El Juego 3 se disputará mañana sábado en el Estadio Panamericano, con Fineas Del Bonta-Smith por Culiacán y Luis Payán por los Charros.