Miguel Borja se despide de Cruz Azul y ficha por Al-Wasl

El colombiano Miguel Borja agradeció y se despidió de Cruz Azul con un mensaje en redes sociales. El futbolista indicó que la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, por lo que empezó a escuchar otras opciones. Más tarde, el Al-Wasl confirmó el fichaje del delantero.

"Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su Presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar", publicó Miguel Borja en una historia en Instagram.

El jugador arribó el pasado 28 de diciembre de 2025 y se encontraba entrenando por separado en La Noria. Ante la situación del tema de extranjeros, Borja regresó a Colombia para después volver a México. Incluso, se le vio en un palco del Estadio Cuauhtémoc para observar el partido ante Puebla.

El futbolista se marcha de Cruz Azul con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del club por el trato y la confianza brindada.

La Liga MX se reanudará la próxima semana, donde La Máquina visitará a Juárez en la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se jugará el 30 de enero a las 9:06 de la noche.