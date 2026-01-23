Raúl Jiménez debe liderar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, debe ser el líder de la Selección Mexicana que dirige Javier "El Vasco" Aguirre rumbo al Mundial 2026, por la trayectoria en Europa, por las adversidades que ha sobrepasado y por ser el goleador, así lo consideró Francisco Palencia.

"No tengo duda, para mí es Raúl, es el buque insignia de la Selección Mexicana. Es el goleador, es el que más tiempo tiene en la Selección Mexicana, sin duda debería de ser el capitán. Él ha sobrepasado muchas adversidades, tiene mucho tiempo en Europa, ha rendido en Europa. Raúl debe ser el líder de esta Selección", declaró Francisco Palencia en entrevista para Excélsior Digital.

El exjugador de Chivas y de Pumas, recalcó el liderazgo y autoliderazgo que Raúl Jiménez tiene.

El atacante del Fulham suma 123 partidos con la Selección Mexicana, donde ha marcado 44 goles y está a dos de empatar a Jared Borguetti y a ocho de Javier ´Chicharito´ Hernández, como máximos anotadores del Tricolor. Valor de Raúl Jiménez en el mercado: 4 millones de euros.

- 26 partidos.

- 1752 minutos disputados,

- 6 goles.

- 3 asistencias.

En julio de 2023, el Fulham anunció el fichaje de Raúl Jiménez, procedente del Wolverhampton.

Raúl Jiménez fue pieza clave para que América se alzara con el título de Liga en 2013. Con las Águilas anotó 38 goles y repartió 16 asistencias en 103 partidos.

El delantero mexicano también ha defendido los colores del Atlético de Madrid, Benfica (ganó seis títulos y anotó 31 goles). Su primera experiencia en la Premier League llegó de la mano del Wolverhampton. Fue clave para que el equipo alcanzara la semifinal de la FA Cup y el séptimo puesto general de la liga (marcó en 17 ocasiones), por lo que jugaron la Europa League, torneo en el que alcanzaron los cuartos de final y donde se despachó con 10 anotaciones.

En la temporada 2021-22, Raúl Jiménez sumó cuatro goles y sufrió una fractura de cráneo tras un choque con David Luiz del Arsenal. Después de estar en reposo por un tiempo y recuperarse, volvió con el Wolverhampton. En total, con los "Wolves" anotó en 57 ocasiones y dio 24 asistencias en 166 partidos.