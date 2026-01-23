Dieter Villalpando se une al Everton de Viña del Mar en Uruguay

Luego de no tener un futuro claro y muchas especulaciones en la frontera con FC Bravos, el mediocampista mexicano, Dieter Villalpando, confirmó su próximo destino en su carrera. El ex jugador de Chivas, Morelia, Necaxa, etc., se une al Everton de Viña del Mar, equipo de la Liga de Primera de Uruguay.

A través de una publicación en redes sociales, el equipo de la Liga de Primera de Uruguay confirmó el traspaso del mediocampista mexicano de 34 años. El Everton presumió los clubes en los que formó parte Villalpando y deseándole suerte en su llegada.

"¡Mucho éxito en el desafío de vestir la camiseta del ´Primer campeón de provincia´, Diéter!", escribió el equipo de Viña del Mar en sus redes sociales para darle la bienvenida al jugador mexicano.

Villalpando llega al fútbol Charrúa con una vasta experiencia en el balompié mexicano, sumando una lista de 10 equipos a nivel profesional; destacando su participación en clubes como Chivas, Morelia, Puebla, en los extintos Jaguares de Chiapas y en algunos periodos siendo convocado por la Selección Mexicana.

El mediocampista ofensivo llega a Everton proveniente del FC Juárez, club donde vivió una muy discreta etapa desde su llegada en 2023, donde en 65 partidos sumó un total de tres goles y colaboró con seis asistencias.

Pese a su larga trayectoria en la Liga MX, Dieter Villalpando solo pudo conquistar dos títulos (ambos con el equipo de los Rayos del Necaxa), siendo la Copa MX y la Supercopa MX, en la temporada 17/18.

Villalpando afrontará esta nueva etapa como una de las incorporaciones internacionales del conjunto de Viña del Mar, que busca reforzar su plantel de cara a la temporada en la Liga de Primera de Uruguay. Su llegada representa una apuesta por la experiencia y el conocimiento del juego.

Con este movimiento, el futbolista mexicano tendrá su primera experiencia en el fútbol sudamericano, luego de desarrollar prácticamente toda su carrera en México. El paso al balompié uruguayo abre un nuevo capítulo para Villalpando, quien intentará consolidarse en un entorno distinto y aportar desde el mediocampo al proyecto deportivo del Everton.