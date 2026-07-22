Luis Romo asegura que Chivas va por el campeonato del Apertura 2026

Luis Romo dejó en claro que las Chivas van por el título del Apertura 2026; enfrentarán a FC Juárez en la Jornada 3.

Pese a que ya inició el Apertura 2026, el mediocampista y capitán rojiblanco Luis Romo dejó claro que el plantel es consciente de la exigencia que representa vestir la camiseta del Rebaño Sagrado.

Luis Romo indica que Chivas va por el campeonato del Apertura 2026

Luis Romo afirmó que Chivas está obligado a pelear por el campeonato del Apertura 2026 hasta las últimas consecuencias. "Hoy el objetivo ya no es hablar de Liguilla o de terminar en el primer lugar. El objetivo es ser campeones. Llegaron refuerzos, se está construyendo algo muy grande y ya llevamos una inercia. Hoy tenemos que exigirnos con un solo objetivo: salir campeones".

Luis Romo, futbolista de Chivas.

El futbolista también hizo autocrítica tras el debut frente a Toluca, un resultado que no dejó satisfecho al grupo.

Sin embargo, aseguró que el equipo ya dejó atrás ese encuentro y está enfocado en corregir errores para volver al camino de la victoria cuando enfrente a FC Juárez en la próxima jornada. "Vamos a pelear el campeonato. Creemos que tenemos que ser campeones y convivimos con esa obligación. Ya no es 'a ver si se da'; ahora vamos a buscarlo a muerte. Del partido contra Toluca tenemos que aprender muchas cosas, dejar de cometer errores y ser más contundentes", señaló el futbolista del Guadalajara.

Luis Romo ilusiona a la afición de Chivas

"Vamos a matarnos por ser campeones porque tenemos todo para lograrlo. Por eso me ilusiona mucho el futuro que viene para Chivas", concluyó Luis Romo.

Con un discurso ambicioso y sin esconder la presión, las Chivas mandan un mensaje claro al resto de la Liga MX: el objetivo del Apertura 2026 es levantar el trofeo.