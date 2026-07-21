Inicia la Liga de béisbol Prendamos Monclova: 12 equipos en acción

Tal y como se tenía contemplado, con la participación de 12 niveladas escuadras este domingo 26 de Julio arranca el Rol de juegos regular de la Temporada 2026 y edición número 76 de la Liga de béisbol "Prendamos Monclova", la cual se jugará en honor del destacado beisbolista Carlos Leija González.

El circuito de pelota de categoría Primera Fuerza, bajo la coordinación del Club Deportivo y Social Astros, iniciará las hostilidades con una maratónica cartelera a partir de las 10:30 de la mañana, en 6 diferentes frentes, mientras que la ceremonia oficial de inauguración se llevará a cabo en fecha próxima.

De tal manera, la primera serie del calendario enfrentará a Tigres del Oriente contra Piratas de familia Aguilera en el campo de la colonia San Miguel, mientras que la novena de Seguridad Pública debutará ante Astros de Maquinados Marrero en el campo 2 y ½ del Deportivo AHMSA, a la vez que Ángeles de Alfonso Quiroz y Yankees de familia Orozco Padilla se medirán en el campo 3.

Por otro lado, los Mets de Miguel Montemayor recibirán a Blue Jays de Dentaly en el Parque AHMSA, en tanto que los actuales campeones de la Liga, Padres de Fidencio Pérez, estrenarán la corona ante Gallos de Estancias en el campo de Metalurgia, y finalmente, los Cachorros de Daniel Coronado le harán los honores a otro equipo de nuevo ingreso, Fuerza Tricolor, en el diamante del campo del Deportivo AHMSA.