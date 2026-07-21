Rec Producciones golea 8-0 a Flamengo en Frontera

Con una letal sociedad conformada por Obed Ríos y Diego Ayala, la escuadra de Rec Producciones labró una goleada de 8-0 sobre el Flamengo en encuentro que disputaron dentro de la fecha 15, en la categoría Primera "A" del Fútbol Intermunicipal de Frontera.

En duelo correspondiente a la jornada 14, las Águilas impusieron condiciones desde el minuto inicial y contaron con una contundente dupla para resolver séptima victoria de la campaña con una holgada ventaja.

Ríos y Ayala se despacharon con hat-tricks que inclinaron la balanza a favor de Rec Producciones, mientras que Ricardo Bernal contribuyó con un par de anotaciones para sellar el triunfo, mismo que valió afinar armas de cara al cercano inicio de la liguilla.

En otro cotejo de la décimo quinta jornada, el equipo de La Inde sorprendió al líder Portones Mada con un triunfo por ajustada diferencia de 3 goles contra 2.

Damián Vázquez, Adrián García y Víctor Aguilar hicieron las anotaciones del conjunto independentista, el cual llegó a 29 unidades y se metió en la pelea por el tercer puesto de la tabla. Por su parte, Jesús Sierra y Emiliano Meza hicieron los goles del descuento por Mada, conjunto que se estancó con 31 unidades.