Rafa Márquez toma el mando de la selección mexicana tras el Mundial 2026

México culminó el Mundial 2026 con un buen sabor de boca, sin embargo, el proceso de Javier Aguirre concluyó y Rafa Márquez tomó oficialmente las riendas del conjunto Tricolor; su debut será en el mes de septiembre durante la Fecha FIFA, partido que se disputaría en Estados Unidos ante 4 posibles rivales, tres de Sudamérica y el combinado de Las Barras y las Estrellas.

Siendo parte del Cuerpo Técnico de la Selección Mexicana de Javier Aguirre durante el tramo final rumbo al Mundial 2026 –y durante la Copa del Mundo- Rafael Márquez quedó como el heredero en un proyecto al cual se le dará continuidad, en primera instancia, hasta el Mundial 2030.

Será la primera experiencia de Rafa Márquez como un Director Técnico de alto nivel, ya que en su paso por el Barcelona únicamente encabezó el proyecto del Atlètic.

La siguiente Fecha FIFA marcará la primera convocatoria de Rafa Márquez como Director Técnico de la Selección Mexicana, misma que se llevará a cabo del 21 de septiembre al 6 de octubre, dos semanas en las que el conjunto nacional podría disputar más de los dos compromisos habituales en una ventana internacional.

Estos son los posibles rivales de la Selección Mexicana para la ventana de Fecha FIFA:

Estados Unidos / fue líder de Grupo en el Mundial 2026, los comandados por Mauricio Pochettino emergen como una de las opciones más atractivas para enfrentar al Tri en la siguiente ventana internacional; fueron eliminados en Octavos de Final al igual que el Tri.

Colombia / uno de los más grandes animadores en la primera parte del Mundial 2026 podría volverse a ver las caras ante el conjunto azteca; la última ocasión en la que se midieron los cafeteros aplastaron 4-0 al Tri (octubre de 2025).

Perú / consumó su más grande fracaso al no ser parte del Mundial 2026, arrancando un nuevo proyecto en el cual intentará ser parte de una sexta Copa del Mundo, luego de haber estado presente en 1930, 1970, 1978, 1982 y 2018.

Chile / finalmente, la última de las opciones que se maneja para enfrentar a México es Chile, uno de los más grandes ausentes del Mundial 2026 –junto con Italia y Nigeria- que suma tres Copas del Mundo consecutivas sin hacerse presente en la máxima cita del futbol internacional.