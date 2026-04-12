Chivas cae 4-1 ante Tigres UANL: un partido decepcionante en Jalisco

GUADALAJARA, Jalisco 11-Apr-2026 .-Chivas fue derrotado 4-1 por Tigres en el Estadio Universitario; es el tercer juego que pierde ante un contendiente al título del torneo.

Las Chivas perdieron la brújula en el Estadio Universitario al ser goleadas 4-1 por los Tigres.

El Rebaño no pudo desplegar su mejor fútbol, generó pocas ocasiones de gol, falló en la defensa y sufrió su tercera derrota en el torneo ante un contendiente al título.

En apenas tres minutos, Raúl Rangel evitó la caída de su arco al atajar un disparo potente de Juan Brunetta.

Una dura entrada de Rodrigo Aguirre a Rubén "Oso" González fue calificada con tarjeta amarilla.

El Rebaño no tuvo un buen inicio ante la presión alta del equipo felino. En la salida del equipo, Ángel Correa le robó el balón a Luis Romo y centró al área, el "Búfalo" Aguirre hizo una pantalla que dejó fuera de la jugada a José Castillo y al "Tala", y llegó Brunetta para empujar el balón al 15' con el 1-0.

Armando González fue el primero en disparar a portería por parte de Chivas, pero Nahuel Guzmán desvió el tiro.

Al minuto 25', por la banda izquierda apareció el "Cotorro" Bryan González con una asistencia que fue firmada de volea por Daniel Aguirre para empatar el juego 1-1.

Los regios retomaron la ventaja cuando Diego Campillo le permitió centrar a Correa por el sector izquierdo y apareció el "Búfalo" con un certero cabezazo para el 2-1 al 42'.

Un gol de vestidor de Ángel Correa en el segundo tiempo fue un balde de agua fría para Chivas con el 3-1 al 46'.

Gabriel Milito intentó ajustar con los ingresos de Santiago Sandoval, Brian Gutiérrez, Ricardo Marín, Hugo Camberos y Miguel Tapias.

No hubo la misma generación por el Rebaño a pesar de insistir en el ataque y en un contragolpe, Tigres selló la goleada 4-1 con doblete de Juan Brunetta al 80'.

En los últimos, el "Piojo" Alvarado estrelló un remate en el travesaño y Camberos intentó de larga distancia, pero el "Patón" Guzmán controló en el fondo.

A pesar de ligar dos partidos sin triunfo, cerrarán la Jornada 14 en el liderato con 31 puntos.

El próximo sábado 18 de abril, Chivas recibirá al Puebla en el Estadio AKRON para defender el liderato.