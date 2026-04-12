Balbino Fuenmayor impulsa a Acereros de Monclova en victoria

Balbino Fuenmayor produjo un par de carreras para consolidarse como líder productor de la Furia Azul en pretemporada con 11, Juan Mora timbró dos veces y Wilmer Ríos trabajó cuatro innings, en la victoria de Acereros de Monclova por 6-4 sobre Algodoneros Unión Laguna, en el último duelo de preparación en casa, rumbo a la Temporada 2026 de LMB.

Ayer en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, Mora inició un ataque determinante en el cierre de la tercera entrada. "El Mustang" recibió pasaporte, Luis González también se embasó con boleto y José Peraza rodó al campo corto donde Didi Gregorius erró su tiro a la intermedia. En seguida, Fuenmayor produjo la primera rayita y empató el score con sencillo al izquierdo, mientras que Rodolfo Amador dio la vuelta al pizarrón con hit al derecho, en tanto que Eric Filia recibió cuatro bolas para impulsar otra de caballito, en tanto que Fernando Flores en bola ocupada empujó la cuarta y cerró el rally.

Previamente, Isan Díaz, primer bateador del desafío, conectó jonrón por el jardín izquierdo para adelantar a los laguneros en el primer rollo. Wilmer Ríos llegó a retirar a siete consecutivamente, antes de que Brian O´Grady le pegara otro cuadrangular por el derecho, en la cuarta tanda, para la segunda carrera en la cuenta visitante.

La Furia Azul sentenció el triunfo en la cuarta baja. De nuevo fue el ´Mustang´ Mora quien encendió la máquina con infield hit, anotando más adelante remolcado con sencillo de José Peraza, quien después pisó el plato gracias a doblete de Fuenmayor, para sellar la sexta y definitoria.

Jorge Tavárez relevó con 2 rollos de un hit, dos boletos y un chocolate; Estalin Ortíz colgó una argolla y Chavez Fernander salvó con par de abanicados en la novena. Christian Cosby toleró dos carreras en la octava con doblete de Dean Nevárez, mientras que el derrotado fue Erasmo Ramírez tras lanzar 2.2 innings de cinco inatrapables y cuatro anotaciones.

Con esto, Acereros, que se despidió del Kickapoo Lucky Eagle en pretemporada. Este domingo visitará a Saraperos en Saltillo a las 17:00 horas, después, el lunes volverán a enfrentarse a las 19:30.