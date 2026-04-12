Sonora vence a Liga Ribereña y logra el tercer lugar en Béisbol U-9

El representativo de Sonora finalizó su participación en el Campeonato Nacional de Béisbol U-9 con un decoroso tercer lugar, luego de imponerse ante la Liga Ribereña por pizarra de 11-4 en encuentro que sostuvieron ayer en la Unidad Deportiva.

Manuel Padilla comenzó a labrar la ventaja sonorense con un timbre en el primer capítulo; Omar Villegas y Luis Flores se sumaron con un par de rayitas en la segunda entrada, mientras que Saúl Frajio y Jesús Jaime anotaron en el tercer rollo para adelantar 5-1 a la novena de la costa pacífica.

Ya en la quinta tanda, Sonora sentenció el triunfo con un explosivo ataque de 6 carreras, el cual incluyó un jonrón de campo de Matías Valenzuela, llevándose por delante a 2 corredores.

Por su parte, el conjunto ribereño descontó con una solitaria rayita de Oscar Akessler en la primera tanda, mientras que Argenis del Bosque remolcó 3 anotaciones en la quinta para acortar la diferencia en los cartones finales.

El abridor Jesús Jaime se acreditó el éxito tras 3 entradas y 2 tercios de actividad monticular, siendo relevado por Gian Solís y Matías Valenzuela, en tanto que Luis Flores bateó de 3-2 y Omar Villegas se fue de 4-2 para comandar la ofensiva, a la vez que Alexis Ibarra cargó con la derrota.