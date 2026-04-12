Cefor Tuzos Monclova-Castaños logra tercer lugar en torneo de Pachuca

La categoría 2026-2017 del Cefor Tuzos Monclova-Castaños firmó una destacada actuación en el onceavo Torneo Internacional UFD Tuzos Pachuca, certamen que reunió a 166 equipos y cerca de tres mil participantes provenientes de 27 estados del país, además de representativos internacionales de Colombia y Estados Unidos.

La competencia, celebrada días atrás en la capital hidalguense, se convirtió en un escaparate de talento infantil y juvenil, donde la escuadra coahuilense logró destacar con un fútbol visto, disciplinado y contundente.

Desde sus primeros compromisos, el conjunto de Monclova y Castaños mostró cualidades que le permitieron dominar la fase de grupos sin mayores complicaciones. Con marcadores de 4-0 sobre Tuzos Corregidora, 3-0 ante Tuzos Nextlalpan "B" y un abultado 13-0 frente a Tuzos Xochimilco, el equipo se adueñó del liderato de su sector, dejando en claro su potencial ofensivo y solidez defensiva.

Ya en la fase de eliminación directa, el representativo coahuilense mantuvo el buen ritmo y superó a Nextlalpan "A" por la mínima diferencia de 1-0, mientras que en los cuartos de final desplegó nuevamente su capacidad goleadora al imponerse 4-1 sobre Tuzos Huejutla, asegurando así su presencia en la antesala de la gran final.

En semifinales, el Cefor Tuzos Monclova-Castaños sostuvo un encuentro sumamente disputado frente a Tuzos Cantera de Saltillo, donde pese a la intensidad impuesta terminó cayendo por 1-0, quedándose con meritorio tercer lugar, resultado que, más allá del podio, representó un crecimiento futbolístico y una experiencia especial para los integrantes, quienes continuarán preparándose para futuras competencias.