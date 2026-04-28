Indios AHMSA arrasan con Rockies en doble cartelera en Monclova

La novena de Indios aprovechó el mal momento que atraviesa el sotanero Rockies y le sacó un par de victorias en la doble cartelera que disputaron el pasado domingo en el campo 4 del Deportivo AHMSA, en acciones de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz.

En la primera contienda, la tribu lanzó una ofensiva de 20 imparables y Mario Cabrera lanzó 7 sólidas entradas para soportar el triunfo sobre la escuadra fronterense por abultada pizarra de 18 carreras contra 5.

Los Indios comenzaron a fraguar la ventaja con un rally de 6 en la primera tanda y otro de 4 en el segundo rollo, luego ampliaron en la tercera entrada con timbres de Mario Cabrera Jr. y Juan Cruz, mientras que con triple producción en la quinta y séptima tanda le pusieron el cerrojo al triunfo.

Por su parte, los Rockies descontaron a base de jonrones. Víctor Silva pegó solitario cuadrangular en la primera tanda, Emiliano Castañeda dio batazo de vuelta entera en la segunda tanda y después volvió a timbrar en la quinta, mientras que Reynol Aguilar pegó jonrón de 2 carreras en el séptimo episodio para cerrar la cuenta.

Ya en el segundo duelo, los Indios completaron la barrida con una victoria por pizarra de 5 carreras contra 1, la cual soportó Uriel Ferriño con hermética serpentina de 7 innings, para agenciarse el éxito ante Emiliano Guerra.

Marcos Cabrera y Juan González anotaron en la primera entrada para despegar a la tribu, mientras que en el tercer capítulo volvieron a cruzar el pentágono para poner los cartones 4-1, a la vez que César Padilla timbró en el sexto episodio para finiquitar el resultado; por su parte, los Rockies evitaron la blanqueada en el segundo capítulo con una anotación de César Rodríguez.

Con el doble triunfo, los Indios se colocaron en el cuarto puesto del standing con marca de 10 juegos ganados y 6 perdidos, mientras que Rockies se quedó en el sótano con una victoria a cambio de 15 derrotas.