Guillermo Ochoa considera su retiro tras Copa del Mundo 2026

A escasas semanas de que el balón ruede en la Copa del Mundo 2026, el histórico guardameta mexicano, Guillermo Ochoa, ha sacudido el entorno de la Selección Mexicana.

En una reveladora entrevista para TUDN, el cancerbero no solo vislumbra el final de su ciclo con el "Tri", sino que sugiere que el retiro definitivo de las canchas podría estar a la vuelta de la esquina.

Con casi 41 años, Ochoa se perfila para hacer historia pura al integrar su sexta lista mundialista bajo el mando de Javier Aguirre, un hito sin precedentes en el fútbol global.

Sin embargo, detrás de la marca estadística, el portero reconoce que el factor físico y mental comienza a dictar sentencia. Contrario a lo que muchos podrían esperar de una figura de su calibre, "Memo" encara la posibilidad del adiós con una calma notable.

El arquero fue tajante al ser cuestionado sobre si el Mundial marcará el punto final a su trayectoria: "Sí (retirarse de la Selección Nacional) y de mi carrera podría ser. Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan difícil porque lo he disfrutado muchos años y llega un punto que tu cabeza y cuerpo dicen ´lo hemos dado todo, lo has dejado todo´, entonces te vas tranquilo y ese será mi caso, irme tranquilo, mi cuerpo y mi familia están preparados".

Ochoa, quien fue el titular indiscutible de México en las últimas tres ediciones mundialistas (2014, 2018 y 2022), asegura que no vive de arrepentimientos por lo que pudo ser en el pasado o por las ofertas que no se concretaron en el fútbol europeo o local. "Me voy tranquilo, alguna que otra cosa por ahí puede ser, pero la vida me puso este camino. Solucioné las cosas que pude solucionar, con lo que tenía en la mesa, porque no vale la pena ponerse a visualizar cosas que no estaban en mis manos o que no podíamos concretizar en aquel momento. Tranquilo, porque disfruté, viví lo que quería vivir, exprimí hasta donde tuve que exprimirle. Entonces, satisfecho, tranquilo y queriendo disfrutar".

Aunque su jerarquía es incuestionable, el panorama para este 2026 luce distinto. Todo indica que, de confirmarse su presencia en la lista final del "Vasco" Aguirre, Ochoa asumiría un rol de liderazgo desde el banquillo, cediendo la titularidad que defendió durante más de una década. La decisión final sobre sus botines llegará una vez que concluya la participación de México en la justa deportiva. Por ahora, la afición azteca se prepara para lo que parece ser el último baile de uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del fútbol mexicano.