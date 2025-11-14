Chivas expresa su pesar por el fallecimiento de Xabier Azkargorta

El ex director técnico de las Chivas, Xabier Azkargorta, falleció este viernes 14 de noviembre, a los 72 años.

Hace 20 años, el español nacido en Guipúzcoa, -comunidad del País Vasco-, dirigió al Rebaño en un breve periodo durante el Apertura 2005, desde el 18 de agosto al 28 de noviembre, debido a los resultados de 3 partidos ganados, 6 empates y 5 derrotas.

"El Club Deportivo Guadalajara lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Xabier Azkargorta. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en estos momentos difíciles", mencionó el club rojiblanco a través de sus redes sociales.

Azkargorta fue un trotamundos del fútbol al dirigir a 15 equipos de distintas ligas como España, México, Bolivia, Chile y Japón. Entre sus logros, destaca el haber clasificado a la Selección boliviana por primera vez en su historia a una Copa del Mundo en Estados Unidos 1994.

También, Azkargorta fue nombrado en el Real Madrid como embajador del club blanco en el continente americano para estar al frente de las escuelas internacionales en 2003, así fue su inicial contacto en México, al inaugurarse la primera escuela madridista fuera de España, en las instalaciones de la Universidad Anáhuac.