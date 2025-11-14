Sergio Ramos se reintegra a Rayados después de su paso por los Latin Grammys

MONTERREY, NL 14-Nov-2025.- El español Sergio Ramos se reintegró este viernes a los entrenamientos de Rayados tras haber participado como presentador en los Latin Grammys, en Las Vegas.

El jugador viajó por la madrugada a Monterrey para llegar a la práctica en El Barrial, la cual empezó a las 9:00 horas.

Ramos entrenó lunes y martes por su cuenta en El Barrial antes de hacer el viaje el miércoles, por lo que al reportar este viernes incluso tiene una práctica más que el grueso del plantel, pues algunos como Lucas Ocampos y Stefan Medina también trabajaron en los días de receso.

El astro español fue el primero en salir tras la práctica y hasta se detuvo a atender a un solo aficionado que estaba afuera de El Barrial, Héctor Ramírez, con quien se tomó una foto.

Ramos entregó uno de los premios en la ceremonia de premios musicales y le tocó otorgar la estatuilla al boricua Bad Bunny.