Tena se queda sin Mundial 2026 y el ´Piojo´ Herrera tambalea con Costa Rica

Las aspiraciones mundialistas de dos técnicos mexicanos sufrieron un duro golpe en la eliminatoria de la Concacaf. Luis Fernando Tena quedó fuera del Mundial 2026 al mando de Guatemala, y Miguel "Piojo" Herrera vio cómo Costa Rica comprometía su clasificación tras una inesperada derrota.

¿Qué ocurrió?

La selección costarricense cayó 1-0 ante Haití, resultado que dejó al equipo tico con seis puntos en el tercer puesto del Grupo C. Aunque todavía conserva opciones de avanzar, Costa Rica está obligada a vencer el martes al líder Honduras, que suma ocho unidades, además de esperar que Haití —también con ocho puntos— pierda ante Nicaragua.

El encuentro estuvo marcado por la actuación del arquero haitiano Johnny Placide, quien contuvo los intentos ticos y mantuvo el cero para su equipo. La anotación decisiva llegó al minuto 44 con un remate de Pierrot dentro del área.

¿Cuál fue la situación de Guatemala?

Por su parte, Guatemala y Luis Fernando Tena quedaron sin posibilidades tras caer 3-2 ante Panamá. Con solo cinco puntos, el conjunto guatemalteco quedó tercero del Grupo A, donde Surinam y Panamá —ambos con nueve unidades— disputarán el boleto al Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.