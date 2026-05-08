Aaron Rodgers visitará a los Steelers en Pittsburgh para unirse en 2026

Reunión Rodgers-McCarthy en Pittsburgh: El quarterback regresaría con los Steelers en 2026

El futuro de Aaron Rodgers en la NFL parece encaminarse hacia Pittsburgh. De acuerdo con reportes de NFL Network, citados por Ian Rapoport, el quarterback veterano tiene previsto visitar a los Steelers de Pittsburgh este viernes y durante el fin de semana, en un movimiento que apunta a su regreso para disputar la Temporada 2026 con la franquicia de la AFC Norte.

Aunque el acuerdo todavía no está firmado, el reporte señala que Rodgers "probablemente" jugará con los Steelers en 2026 y que su plan sería continuar su carrera en Pittsburgh.

La cautela, sin embargo, permanece dentro del entorno de la negociación, ya que el equipo y el jugador aún deben cerrar los términos contractuales antes de hacer oficial su regreso. El caso Rodgers se había convertido en uno de los grandes temas de la temporada baja de la NFL. A sus 42 años, el cuatro veces MVP de la liga evaluaba si continuaba una campaña más o si ponía fin a una carrera que lo tiene entre los quarterbacks más productivos en la historia.

¿Qué se espera de la visita de Rodgers a Pittsburgh?

La visita a las instalaciones de Pittsburgh representa, hasta ahora, la señal más clara de que su decisión estaría tomada.